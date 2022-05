Convocati Italia per la Nations League: presenti Zaccagni, Lazzari ed Acerbi

#Nazionale 🇮🇹

Gli #Azzurri convocati da #Mancini per le gare di giugno

vs 🇦🇷🇩🇪🇭🇺🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇪



Il programma 👉🏻 https://t.co/rftrN2jt3Y



Venerdì il raduno in vista della ‘Finalissima’ con l’#Argentina e dei primi 4 match della UEFA #NationsLeague#VivoAzzurro pic.twitter.com/WtA3sII7aN