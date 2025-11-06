Convocati Francia, ecco le scelta di Deschamps sul biancoceleste Guendouzi: la lista completa

Convocati Francia: il ct dei transalpini Didier Deschamps scioglie i dubbi su Guendouzi, ecco la lista ufficiale

È tempo di nazionali e di convocazioni: Didier Deschamps ha ufficializzato la lista dei giocatori scelti per le ultime due sfide della Francia nelle qualificazioni ai Mondiali, in programma contro l’Ucraina al Parco dei Principi e contro l’Azerbaigian a Baku.

Nell’elenco spiccano alcune assenze di rilievo. Ousmane Dembélé non è stato chiamato, mentre Adrien Rabiot resta indisponibile a causa dell’infortunio che lo tiene ai box. Fuori anche Kephren e Marcus Thuram, entrambi reduci da problemi fisici dopo i recenti impegni con Juventus e Inter.

Tra le conferme, invece, figurano Mike Maignan e i giovani Kone e Nkunku, che avranno l’occasione di mettersi in mostra in queste decisive giornate di qualificazione e di guadagnare spazio nelle gerarchie del commissario tecnico francese. Ancora escluso Guendouzi:

Convocati Francia

Le scelte in porta sono quelle di Chevalier, Maignan e Samba. In difesa i nomi sono quelli di Digne, Gusto, Lucas e Theo Hernandez, Konaté, Saliba, Koundé e Upamecano.

A centrocampo Camavinga, Kanté, Koné, Olise e Zaire-Emery. In avanti Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitiké, Kolo Muani, Mateta, Mbappé e Nkunku.

