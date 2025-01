Convocati Fiorentina, le scelte di Palladino in vista della partita di domani contro la Lazio: la lista completa

Fiorentina, alla vigilia della gara di campionato contro la Lazio il tecnico ha reso ufficialmente nota la sua lista dei convocati

La Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di domani sera contro la Lazio: Palladino come Baroni è alle prese con alcune defezioni. Non ci saranno infatti Cataldi e Colpani, entrambi alle prese con dei problemi fisici, mentre non ci sarà Ikoné, in attesa di essere ceduto sul mercato. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli, Leonardelli

Difensori: Comuzzo, Dodo, Gosens, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Valentini

Centrocampisti: Adli, Folorunsho, Harder, Mandragora, Richardson

Attaccanti: Beltran, Caprini, Gudmundsson, Kean, Kouame, Sottil