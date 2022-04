Contatto Tonali Acerbi: Lotito e Tare furiosi con Guida

Il contatto tra Tonali e Acerbi prima della rete della vittoria dei rossoneri ha scatenato la rabbia di Lotito e Tare contro Guida

Animi agitati in casa Lazio. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, ieri a Formello si è creato un clima particolarmente infuocato non solo per la sconfitta beffa all’ultimo respiro ma proprio per la dinamica della rete di Tonali.

Rivedendo le immagini, Lotito e Tare hanno avuto modo di notare la spinta dello stesso centrocampista del Milan ad Acerbi prima della rete: una decisione, quella di Guida, che mandato su tutte le furie la dirigenza, con Tare che lo aveva già aggredito verbalmente nel sottopassaggio dell’Olimpico, e lo stesso Sarri. Il tecnico è tuttavia convinto che il peso politico della Lazio sia pari a zero: protestare sarebbe stato del tutto inutile.