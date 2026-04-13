Conferenza stampa Vanoli: «Abbiamo dimostrato di essere squadra! E sull’esultanza finale…»

Conferenza stampa Vanoli: l’allenatore della Fiorentina interviene dopo la partita contro la Lazio

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 32a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole riportate da Tmw:

LA CONFERENZA STAMPA DI VANOLI

VITTORIA – «Questa vittoria ci fa mettere un mattone importante. Ancora serve la matematica ma stasera abbiamo dimostrato di essere squadra e di essere maturi. Complimenti a tutti. Adesso dobbiamo recuperare le forze e lavoriamo per sognare. Sarà dura ma ci dobbiamo provare».

ESULTANZA – «Prendere una squadra come la Fiorentina a 4 punti, dopo due pareggi vai a 6 e vedi che nessuna squadra si era mai salvata… a volte l’aspetto psicologico è tutto ma quando ho firmato il Presidente mi aveva chiesto questo. Ora abbiamo messo un bottino importante ma serve rimanere sul pezzo. Oggi siamo stati bravi a soffrire, anche se preferirei essere più padrone del gioco».

HARRISON – «Mi piace tanto perché ci dà intensità. E’ uno che viene dalla Premier, ha lavorato con Bielsa… arrivare in un campionato nuovo con una situazione del genere non è facile, ma anche stasera ci ha dato tanto. Deve migliorare dal punto di vista qualitativo».

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