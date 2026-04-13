Avversari
Conferenza stampa Vanoli: «Abbiamo dimostrato di essere squadra! E sull’esultanza finale…»
Conferenza stampa Vanoli: l’allenatore della Fiorentina interviene dopo la partita contro la Lazio
Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 32a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole riportate da Tmw:
LA CONFERENZA STAMPA DI VANOLI
VITTORIA – «Questa vittoria ci fa mettere un mattone importante. Ancora serve la matematica ma stasera abbiamo dimostrato di essere squadra e di essere maturi. Complimenti a tutti. Adesso dobbiamo recuperare le forze e lavoriamo per sognare. Sarà dura ma ci dobbiamo provare».
ESULTANZA – «Prendere una squadra come la Fiorentina a 4 punti, dopo due pareggi vai a 6 e vedi che nessuna squadra si era mai salvata… a volte l’aspetto psicologico è tutto ma quando ho firmato il Presidente mi aveva chiesto questo. Ora abbiamo messo un bottino importante ma serve rimanere sul pezzo. Oggi siamo stati bravi a soffrire, anche se preferirei essere più padrone del gioco».
HARRISON – «Mi piace tanto perché ci dà intensità. E’ uno che viene dalla Premier, ha lavorato con Bielsa… arrivare in un campionato nuovo con una situazione del genere non è facile, ma anche stasera ci ha dato tanto. Deve migliorare dal punto di vista qualitativo».
Ultimissime Lazio LIVE: biancocelesti sulle tracce di Sebastiano Esposito e le ultime sugli infortunati!
News
Vecino eliminato dalla Europa League: il sogno europeo svanisce con il Celta Vigo
Vecino e il Celta Vigo fuori dalla Europa League! Le ultime sull’ex centrocampista della Lazio sul suo percorso europeo con...
Lazio, riflessioni in vista della sfida contro il Napoli: Sarri gestisce il gruppo per la semifinale di Coppa Italia
Lazio, la gestione della rosa di Sarri in vista della delicatissima sfida di Coppa Italia: le ultime sulla formazione di...
Lazio, il gruppo squadra piange la scomparsa di Manninger: il comunicato sui social dei capitolini
Lazio, il cordoglio della squadra di Sarri per la tragica perdita dell’ex estremo difensore biancoceleste: le parole della società capitolina...