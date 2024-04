Conferenza stampa Tudor: le parole post Genoa Lazio

Conferenza stampa Tudor, le parole del tecnico biancoceleste nel post gara dopo la sfida giocata contro il Genoa

Cosi Igor Tudor nella conferenza stampa post Genoa-Lazio.

VITTORIA – «Nel primo tempo eravamo troppo pensierosi, nella ripresa abbiamo fatto noi la gara. Sui trequartisti il commento è come per tutta la squadra, nel primo tempo l’hanno sentita maggiormente. Il gol è frutto della qualità dei giocatori, loro ce l’hanno, Kamada è stato lucido con quella palal indietro. Una bella vittoria che dà fiducia per le prossime partite».

LUIS ALBERTO TITOLARE – «Faccio le scelte con i giocatori che sono a disposizione, ha fatto gol e basta. Marusic capitano è stata una mia scelta. In campo i giocatori hanno tutti la possibilità di giocare secondo quanto vedo in allenamento. Non era una strategia per martedì, ho pensato solo a questa gara qua».

COPPA ITALIA – «E’ difficile, ma un 2-0 si può ribaltare. Faremo il massimo, credendoci fortemente, ma servirà una grande gara con le cose giuste nelle due fasi».

INFORTUNATI – «Zaccagni non recupera, Ciro forse, Guendouzi invece si».

PROBLEMA ATTACCO – «C’è sempre da migliroare, Castellanos con la Salernitana ha fatto una gardne gara, mentre oggi era meno brillante, ma ha grandi doti. E’ un campo difficile quello del Genoa, bisogna lavorare per portare più gente in area».