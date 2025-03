Conferenza stampa Spalletti: «Vi dico come sta Zaccagni»

Conferenza stampa Spalletti, le parole del ct dell’Italia alla vigilia della sfida contro la Germania

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa in vista del quarto di finale d’andata di Nations League Italia Germania. Di seguito le sue parole e il punto sui due capitolini.

BALLOTTAGGIO RICCI-ROVELLA – «Sono un po’ diversi, ma entrambi sanno giocare a calcio. Sono tutti e due bravi nella gestione e nella regia della squadra. Ricci, anche per come è stato impiegato ultimamente, è un po’ più mezzala: si inserisce di più. Rovella è più mediano, è più quello che, quando fa questa riga per terra e vede che la gente vuole andare oltre, gli viene il sangue agli occhi. Diventa tignosissimo. Non vi dico chi gioca, meglio se si aspetta l’allenamento: ho tanti dubbi, perché ho 23 calciatori forti. Il mio dubbio è su tutti, però al contempo mi fa stare tranquillo quando uno non va a casa: sono convinto che l’altro mi riuscirà a dare quello che desideriamo. Non dipende solo da come noi la vediamo dal campo, anzi dobbiamo riuscire a entrare negli occhi di chi ci vede da fuori».

CAMBIASO E ZACCAGNI SOLO PER IL RITORNO – «C’è questo rischio».

CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI SPALLETTI