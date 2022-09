Conferenza stampa Sarri: «Grandissima determinazione. E su Gila e Marcos Antonio...»

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio-Feyenoord, match vinto dai biancocelesti per 4-2. Queste le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo avuto grande determinazione, approccio alla partita e lucidità con gli avversari che non sono stati pericolosi. Abbiamo disputato settanta minuti di alto livello, ma a livello europeo non si può scherzare per venti minuti e infatti abbiamo lasciato due gol che potrebbero essere pericolosi per la differenza reti»

MARCOS ANTONIO – «Marcos Antonio stavo per inserirlo, poi hanno chiesto il cambio Romagnoli e Marusic. È ovvio che se gioca il brasiliano a centrocampo deve avere determinate caratteristiche perché è molto tecnico, ma fisicamente è diverso da Cataldi».

GILA – «Sono molto felice di Gila, ha disputato una grande partita, nonostante una leggerezza nel finale quando però tutta la squadra era un po’ leggera».

PEDRO – «Pedro vediamo se riesce ad allenarsi in gruppo domani almeno per una parte della sessione».