Conferenza stampa Romagnoli pre Braga Lazio: le sue dichiarazioni

Conferenza stampa Romagnoli: il difensore parla alla vigilia della sfida al Braga. Le dichiarazioni del calciatore della Lazio

Giovedì 30 gennaio, alle ore 21.00, andrà in scena il match di Europa League tra Braga e Lazio, valido per l’ottava e ultima giornata della competizione. Alla vigilia della sfida, oggi alle 19.00, il difensore Alessio Romagnoli parla in conferenza stampa, con Lazionews24 che segue live l’evento in diretta.

Aggiornamenti dalle 19.00