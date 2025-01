Conferenza stampa Ranieri: «La Lazio è una grande squadra ma noi siamo stati bravi a batterla e a rimanere compatti»

Conferenza stampa Ranieri, il tecnico giallorosso analizza a fine gara la vittoria nel derby rilasciando a riguardo a caldo queste considerazioni

Al termine della partita vinta dalla Roma contro la Lazio, ha parlato Ranieri il quale in conferenza stampa ha analizzato la partita e la prestazione della sua squadra rilasciando queste sue considerazioni

LE PAROLE – «Dobbiamo partire cercando di attaccare e di fare il nostro gioco in verticale. I nostri ragazzi sono stati bravi a sfruttare subito le prime occasioni. Pellegrini? Ieri parlando con lui ho capito che aveva una voglia matta di fare il capitano in questo derby e l’ho messo. Quinta vittoria su cinque nel derby? Non c’è nessun segreto. Non mi prendo meriti, senza giocatori dove vado? La Lazio è una grande squadra e l’abbiamo battuta, nel secondo tempo ci hanno messo lì. Sono contento della gara».