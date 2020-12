Conferenza stampa Pioli: «Siamo consapevoli di essere forti nonostante le assenze»

Conferenza stampa Pioli: le parole del tecnico del Milan alla vigilia della sfida contro la Lazio. Le sue dichiarazioni

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio in programma domani sera a San Siro. Le parole del tecnico rossonero.

TANTI ASSENTI – «Abbiamo lavorato e faticato tanto stringendo i denti nei momenti difficili e ora dobbiamo fare l’ultimo sforzo per chiudere bene la prima parte della stagione. Giochiamo contro una squadra forte ed in forma come lo siamo noi nonostante le tante assenze».

AUTOSTIMA – «Tutte le partite della passata stagione che ci hanno visto battere squadre che stavano davanti a noi in classifica ci hanno dato più fiducia. Le difficoltà ci sono state ma le abbiamo superate con il giusto spirito ma noi cerchiamo conferme di partita in partita cercando di lavorare al massimo senza pensare a cosa sarà il futuro. Siamo consapevoli di essere forti».