Conferenza stampa Pellegrini post Lazio Cremonese: «Arbitri? Non voglio dare giudizi, ma qualcosa non va. Gruppo con valori. Si è parlato tante volte degli alti e bassi»

Conferenza stampa Pellegrini post Lazio Cremonese: le parole del difensore biancoceleste al termine del match pareggiato 0-0

Dopo l’intervento di Maurizio Sarri, in conferenza stampa è stato il turno di Luca Pellegrini, difensore della Lazio, terzino sinistro classe 1999 e protagonista di una prova attenta nel match pareggiato 0-0 contro la Cremonese.

CRESCITA PERSONALE – «Un po’ più di continuità nella partita. Il mister ha parlato tante volte degli alti e bassi, anche all’interno della gara. Credo che Sebastiano mi abbia portato un po’ più di equilibrio, concentrazione».

LA FORZA DEL GRUPPO – «Tanta umiltà, tanta positività e propositività nell’imparare quello che il mister ci spiega. Uno dei punti chiave è la disponibilità. Si parla tanto di fase difensiva, ma non dipende solo dagli ultimi quattro più il portiere. Spero di poterci costruire qualcosa di importante».

PALLEGGIO E GESTIONE DEL MATCH – «La qualità che abbiamo espresso nel palleggio non è stata eccezionale, forse anche questo ci ha tolto leggerezza e coraggio. Non avendo tante sicurezze abbiamo preferito restare un po’ più difensivi».

ARBITRAGGIO – «Non voglio dare giudizi, ma qualcosa che non torna c’è. Si vedono interpretazioni diverse anche nella stessa situazione. Avrei voluto qualcosa di più, ma devo rivedere gli episodi. Pairetto? Non ci ho parlato, parla il capitano. Gli strumenti ci sono, la sensazione è che a volte qualcosa non torni».