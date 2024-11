Conferenza stampa Nuno Tavares: le dichiarazioni alla vigilia di Lazio Porto

Conferenza stampa Nuno Tavares: il portoghese parla alla vigilia della sfida al Porto. Le dichiarazioni dell’esterno della Lazio

Vigilia di Europa League per la Lazio, con Nuno Tavares che presenta in conferenza la sfida al Porto. Lazionews24 segue live l’evento.

Queste le parole del terzino:

NON UNA GARA DIFENSIVA – «Domani non sarà una partita difensiva. Difficile giocare per squadre che giocano molto chiuse ossia quelle che non lottano per il titolo. Quando due squadre che vogliono vincere si incontrano ci sono più spazi. Questo non è un test, li abbiamo già fatti con Milan, Torino (che era primo e Fiorentina. Dobbiamo tenere i piedi per terra e stare concentrati»

IL GRUPPO E LA NAZIONALE – «Il mio arrivo qui è stato reso facile da un gruppo fantastico con grande qualità. Loro credono in me ed io in loro, senza compagni, tecnico e staff i miei numeri non sarebbero questi. Nazionale? Ci penso ma non è un pensiero costante, sto giocando in un grande club che lotta per il titolo, lo prenderei con naturalezza»

I MODELLI – «Cancelo è un piacere vederlo, mi sento più Alaba che attacca e sa anche difendere bene. Ho un pensiero fisso, quello di poter dare sempre di più»

SUL PORTO – «Nessuno mi ha chiesto del Porto, perché è una squadra conosciuta a livello mondiale»

PARTITA DA CHAMPIONS LEAGUE? – «Sono due squadre di livello Mondiale che stanno lottando per starci il prossimo anno, che è dove meritano di stare»

OBIETTIVO – «Noi vogliamo arrivare il più lontano possibile in Serie A ed Europa League. Io guardo sempre alla prima e non alla seconda, questa è la mia mentalità»

DIFFERENZE TRA SERIE A E CALCIO ESTERO – «Dal cartellino rosso ho imparato qualcosa, però penso il calcio sia tutto uguale, cambia tra squadra e squadra. In Serie A come in Premier ci sono 6/7 squadre che lottano per il titolo e altre che stanno lì per darti fastidio»