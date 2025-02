Conferenza stampa Nicola: «C’è rammarico per il secondo gol, più demerito nostro che merito della Lazio»

Conferenza stampa Nicola, l’allenatore del Cagliari interviene in conferenza stampa a seguito della partita di Serie A contro la Lazio

(inviato in sala stampa all’Unipol Domus) – Davide Nicola, allenatore del Cagliari, interviene in conferenza stampa a seguito della partita, valevole per la 23a giornata del campionato Serie A, contro la Lazio.

RAMMARICO – «Stasera c’è, più per come abbiamo preso il secondo gol. Noi non crocifiggiamo nessuno, ma dobbiamo riconoscere cosa migliorare. Il secondo gol è arrivato più demerito nostro che per merito della Lazio. Serve pazienza contro squadre così. Nel secondo tempo siamo stati più efficaci nonostante abbiamo interpretato bene la nostra parte anche nel primo tempo. Bisogna lavorare di squadra, alcune occasioni andavano sfruttate meglio»

PARTITA ED ERRORI – «Non metto l’evidenziatore sulla responsabilità dell’errore del secondo gol, si poteva essere più efficaci negli appoggi difensivi. Mischiano la serenità con la troppa voglia e l’irruenza che ci porta a fare errori banali. Bisogna raggiungere quel livello di serenità per non fare più certi errori. La strada però è questa, sono contento per Piccoli e i suoi sei gol. E’ impossibile per una squadra come la nostra non commettere errori durante la partita»

