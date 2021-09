Conferenza stampa Mourinho: le parole del tecnico della Roma alla vigilia del match contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni

José Mourinho parla in conferenza stampa presentando la sfida al Sassuolo. Le sue parole.

QUI LA CONFERENZA COMPLETA

SOSTA NAZIONALI – «È un problema da tanti anni. È difficile trovare una soluzione, ci sono degli interessi diversi dei club e delle nazionali. Interessi diversi delle istituzioni, io ho deciso da tempo di non sprecare tempo per cose che non posso controllare. Non è facile accettare che un giocatore ha giocato giovedì alla mezzanotte e che arriva a Roma sabato mattina, ma siamo fortunati che è solo uno. Ci sono altri club con situazioni più complicati. Ho deciso di non piangere e di essere positivo. Non c’è altro da fare».