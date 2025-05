Condividi via email

Conferenza stampa Locatelli, le parole del centrocampista bianconero al termine del match contro i biancocelesti allo stadio Olimpico di Roma

Conferenza stampa Locatelli. Il centrocampista e capitano dei bianconeri Manuel Locatelli rilasciato alcune dichiarazioni nell’ultima conferenza stampa post Lazio Juventus, terminata 1-1 e valevole per il turno numero trentasei della Serie A 2024 2025. Il commento dell’ex centrocampista del Sassuolo:

PARTITA – «La partita contro la Lazio è stata delicatissima per entrambe le squadre e si è conclusa con un pareggio di 1-1. Siamo rammaricati perché eravamo vicini a ottenere una grande vittoria, anche dopo l’emergenza causata dall’espulsione. C’è voglia di stare insieme e di difendere insieme, da cui ripartire. Pierre sa che è un errore che non si deve fare, ma è un ragazzo per bene e ripartirà con noi».

RUOLO IN DIFESA – «In situazioni di emergenza, uno gioca dove chiede il mister. Come ho sempre detto, non bisogna concentrarsi sui problemi e non avere alibi. Dobbiamo centrare la Champions, che è il nostro obiettivo».

GUARDANDO AL FUTURO – «Guarderemo Atalanta-Roma, ma non sprecheremo energie su altro, perché non porta a nulla. Le partite contro Bologna e Lazio sono state diverse e si decidono nei dettagli. A noi è mancato qualcosa; oggi è stata una partita diversa per l’emergenza che avevamo. Sono state buone gare, speravamo di vincere, ma ora abbiamo due partite che possiamo e dobbiamo vincere».

PAREGGIO – «Questo pareggio non deve togliere nulla. Si è vista una grande squadra, che ha sofferto insieme, comunicando per non prendere gol. Da questo dobbiamo ripartire; con questo atteggiamento possiamo fare male agli altri».

ASSENZE – «Quando sono arrivato alla Juve, ho capito che qui non bisogna trovare alibi. Bisogna indossare la maglia della Juventus come serve e giocare con chi c’è».

COPPA ITALIA – «Non so chi vincerà, avremmo dovuto esserci noi. Questo è un grande rammarico».

ESPULSIONI – «Ci manca un po’ di esperienza nei dettagli, ho già parlato di questo. Ritornerà Kenan e dovrà farsi trovare pronto contro l’Udinese».