Conferenza stampa Italiano: «Temevamo la Lazio, sul match..»

Termina con un grande successo per i felsinei lo scontro diretto tra Bologna e Lazio: in Conferenza stampa Italiano entusiasta per il risultato

In Conferenza stampa Italiano ha mostrato la consueta tranquillità ma questa volta è più giustificata dal momento che il suo Bologna ha affondato una Lazio nello scontro diretto di Serie A. Il tecnico degli emiliani ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni del Club per questa vittoria:

SULLA VITTORIA: «È bella perché è la prima di un calendario tosto. Ci tenevamo a iniziare bene contro una squadra in forma e pericolosa. Credo che questa vittoria nasca da martedì, da quando abbiamo ripreso gli allenamenti: l’abbiamo preparata nel migliore dei modi. Era la prima settimana in cui tutti e 24 erano a disposizione e ero convinto che potevamo fare bene. Quando i ragazzi non sbagliano nulla, sono questi i risultati che possono venire fuori. La classifica è bella. Ora sta a noi tenere il passo».

SULLE PROSSIME: «Se tutti alziamo l’asticella e il livello individuale possiamo fare bene. Temevamo la Lazio. Veniamo da una ricorsa difficile e ora siamo insieme alle più grandi ma ci aspetta un calendario difficile e dovremo essere in grado di tenere questo passo. Grande partita, grande prova che ci deve dare tantissimo. Prepareremo nella stessa maniera tutte le altre».

SULL’ATMOSFERA: «Ringrazio ancora lo stadio e la curva per questo attestato di stima nei miei confronti. Fa davvero piacere. Noi lavoriamo per regalare emozioni, è il nostro obiettivo. Sono felice di questo perché anche i ragazzi percepiscono questa atmosfera. Abbiamo capito che cosa vuole vedere questo stadio: applicazione, maglie sudate… e lo stiamo facendo. Anche oggi abbiamo potuto contare sul nostro dodicesimo uomo. Per il resto, come ero consapevole delle difficoltà iniziali, sono consapevole dei risultati ottenuti. Noi oggi gioiamo per questa vittoria ma dobbiamo sudare ancora tanto. Vedremo alla fine dove saremo».

SUL CALENDARIO: «È una squadra con grandi valori, che va forte in allenamento, che ha grande compattezza, tutti si vogliono bene e si aiutano. Questo è un valore che esiste in questa squadra e che sono anni che continua a fare la differenza. Sotto l’aspetto tecnico ci sono giocatori di qualità e giocatori esperti che fanno la differenza. Da qui in avanti sarà avvantaggiato chi perderà meno punti».

SUL FINALE: «In serie A nonostante il 3-0, contro la Lazio bisogna stare ancora attenti e ho cercato di tenere alta l’attenzione. L’ultimo gol lo crea Dominguez da subentrato e lo finalizza un altro subentrato come Fabbian: squadra non sono solo gli 11 che vanno in campo, ma tutti i 27 che si preparano per venire al campo la domenica. In questo modo possiamo mettere in difficoltà chiunque».