Conferenza stampa Inzaghi: «Lazio squadra di assoluto valore. I biancocelesti sono stati penalizzati, ecco perché»

Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha parlato così della vittoria dell’Inter contro la Lazio:

SUL MATCH – «Sappiamo tutti come vanno le partite. Siamo stati bravi a tenere le distanze nei primi 25′, poi siamo stati bravi ad alzare il baricentro. Tecnicamente siamo cresciuti tanto, siamo riusciti a fare due gol e poi il terzo chiudendo la gara a inizio secondo tempo. La Lazio è squadra di assoluto valore, un po’ penalizzata da qualche assenza, ma anche noi avevamo qualche giocatore fuori».

L’IMPORTANZA DI QUESTO RISULTATO – «Vittoria importante, contro un avversario di assoluto valore. Volevamo questa vittoria, l’abbiamo preparata in quattro giorni nel migliore dei modi. E’ un campionato aperto, tante squadre sono in striscia positiva e non lasciano dietro punti. Noi dobbiamo adeguarci e lo stiamo facendo. Dobbiamo continuare, senza fare calcoli, sapendo che siamo in un ottimo momento. La squadra dal 22 settembre, dopo una sconfitta, ha fatto quasi tre mesi nel migliore dei modi».

QUESTA LA MIA MIGLIOR PARTITA DA QUANDO SONO ALL’INTER? – «E’ stata una buona gara, ma le partite vanno riviste. E’ stata a due facce, nei primi 25′ la Lazio ha fatto una buona gara, poi da quando l’abbiamo sbloccata è stata più semplice per noi».

