Conferenza stampa Iachini: «La Lazio giocherà col coltello fra i denti»

Mister Iachini è intevrenuto in conferenza stampa per presentare la gara del Franchi tra Fiorentina e Lazio: le sue parole

Giuseppe Iachini – tecnico della Fiorentina – ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa, per presentare la sfida contro la Lazio. Ecco le sue parole:

BIANCOCELESTI – «Normale la Lazio venga con il coltello tra i denti, ma noi dovremo fare uguale. Loro hanno delle grandissime qualità sia individuali che tattiche. Servirà una parità attenta in entrambe le fasi. Il periodo lungo di non vittorie in casa va interrotto. Servono prestazioni che diano certezze e di conseguenza punti».

LACUNE DIFENSIVE – «Sono momenti nel calcio che possono accadere. Il Bologna lavora insieme d atre anni ma ha comunque preso tre gol. Davanti abbiamo ripreso buone trame di gioco. Allo stesso tempo c’è la bravura degli altri che ti può mettere in difficoltà dietro, non vanno fatti errori che poi paghi a caro prezzo. Per migliorare conosco solo la strada del lavoro e quest’anno il fatto di aver interrotto la mia esperienza a metà anno ci ha penalizzati sotto questo aspetto. Dentro le partite ci dobbiamo stare tutti i 95’ minuti».