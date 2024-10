Conferenza stampa Guendouzi, le parole del tecnico in vista di Lazio-Nizza

Conferenza stampa Guendouzi: il centrocampista parla alla vigilia della sfida al Nizza. Le dichiarazioni del calciatore della Lazio

Vigilia di Europa League per la Lazio, con il mister Mateo Guendouzi che presenta in conferenza la sfida al Nizza. Lazionews24 segue live l’evento.

TAVARES E GIGOT – «Sono due giocatori molto importanti per la Lazio, ci hanno rinforzato. Ci ho giocato a Marsiglia e quindi conosco bene entrambi. Credo che Nuno sia uno dei terzini più forti del campionato, si è ambientato subito benissimo. Ci porta molta qualità, ha già fatto quattro assist ed è uno dei migliori in Europa. Gigot non era al meglio, sta crescendo e il suo vigore ci darà una grossa mano a livello difensivo».

OBIETTIVO – «Possiamo andare lontano in Europa, è una competizione difficile che ho giocato diverse volte e sono arrivato in finale con l’Arsenal. Siamo una buona squadra, abbiamo un ottimo staff e possiamo fare bene seguendo le loro indicazioni. Conosco il Nizza e il loro allenatore, l’ho avuto ai tempi del Lorient, ha fatto ottimi risultati con il Lens lo scorso anno e chiede grande intensità alla sua squadra. Dovremo fare una partita importante».

MOTIVAZIONI E PRECEDENTE CON L’OM – «Per me è vero che un match importante, specie per me che sono francese trovare una squadra francese. Contro il Nizza in particolare: quando li affrontavamo con il Marsiglia era sempre intenso, ma ora io penso solo alla Lazio: pensiamo solo di seguire quello che ci dice il mister».

PARAGONE CON LO SCORSO ANNO – «É una squadra diversa da quella dello scorso anno, la filosofia di gioco è nuova, come il mister e i nuovi compagni. Giudicheremo dagli obiettivi raggiunti a fine stagione, ma sono felice di essere qui con un super allenatore e sono convinto che potremo raggiungere i nostri obiettivi al termine della stagione».

SI SENTE UN LEADER – «Per me l’importante è stare al mio posto, so quello che posso fare per la squadra e posso fare ancora meglio. L’importante è parlarci molto, nessuno è sopra agli altri a livello di leadership, ci sono tanti giocatori di esperienza e io cerco di dare il mio contributo. Per la nazionale è importante fare bene con il club, spero di continuare a fare quello che sto facendo per guadagnarmi sempre la fiducia anche in nazionale».

GOL A TORINO – «Capita spesso di essere decisivo negli ultimi 30 metri, ci sto lavorando ed è importante che gli attaccanti segnino sempre di più. Ho come obiettivo quello di aumentare il mio contributo in zona gol, anche se il mister mi chiede qualcosa di diverso ma ci stiamo lavorando».