Conferenza stampa Dinamo Kiev Lazio, ecco CHI parla con Baroni: ci sarà LUI a presentare la sfida

Conferenza stampa Dinamo Kiev Lazio, ecco chi parlerà insieme con Baroni: ci sarà lui a presentare la sfida

come appreso dalla redazione di Lazionews24 sarà Mattia Zaccagni il calciatore che parlerà in conferenza stampa con Marco Baroni in vista di Dinamo Kiev Lazio, gara di debutto dei bianconcelesti in Europa League.

Il capitano e il tecnico inizieranno ha parlare alle ore 19.00: seguite le loro parole in diretta su Lazionews24