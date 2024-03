Conferenza stampa Cioffi: «Siamo vivi, ora serve maggiore entusiasmo in casa»

Conferenza stampa Cioffi, le parole del tecnico bianconero nel post gara dopo la sfida giocata contro la Lazio

Cosi Gabriele Cioffi nella conferenza stampa post Lazio-Udinese.

SCINTILLA – «La squadra è viva, speriamo lo abbiano capito anche i tifosi».

PENSIERO PER I TIFOSI – «Siamo felici di avergli regalato un gioia, vogliamo farlo sempre. Forse però in casa ci sono troppe pressioni. Spero che questa vittoria apra un ciclo di partite in casa con maggiore entusiasmo. Sabato sarà così, ne sono convinto».