Conferenza stampa Baroni, il mister presenterà la partita con la Dinamo Kiev: ecco QUANDO. Il comunicato della società

Mister Baroni presenterà il match contro la Dinamo Kiev, in programma domani alle 19.00, in conferenza stampa. Di seguito il comunicato della Lazio che informa tutti i tifosi su data ed orario della conferenza:

COMUNICATO – «Domani, martedì 24 settembre, il tecnico biancoceleste Marco Baroni e un tesserato biancoceleste interverranno alle ore 19:00, presso lo stadio Volksparkstadion di Amburgo, per presentare la gara Dinamo Kiev-Lazio, valida per la 1a giornata del girone unico della UEFA Europa League.

I biancocelesti, in precedenza, scenderanno in campo alle 11:00, presso l`S.S. Lazio Training Center di Formello, per l’allenamento aperto ai media per i primi 15 minuti».