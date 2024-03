Conferenza stampa Allegri: le parole post Lazio Juve

Conferenza stampa Allegri, le parole del tecnico bianconero nel post gara dopo la sfida giocata contro la Lazio

(inviato all’Olimpico) – Cosi Massimiliano Allegri nella conferenza stampa post Lazio-Juve.

PERCHE’ LA JUVE SI E’ RITRATTA INDIETRO – «La Lazio ha fatto una prima mezz’ora buona, poi abbiamo cambiato il modo di iniziare da dietro. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente stasera. Sul piano dell’impegno nulla da rimproverare. Dispiace aver preso questo gol, ora dobbiamo prepararci al meglio per la Coppa e lasciarci indietro questa sconfitta. Il destino è nelle nostre mani, abbiamo tutte le possibilità di entrare in Champions».SE LA SQUADRA LO SEGUE – «Ci sono momenti dove dobbiamo pensare di lavorare, trovare la soluzione al problema e tornare alla vittoria. La partita è stata giusta. Potevamo fare meglio tecnicamente, ma dobbiamo stare sereni. Martedì c’è la prima partita delle semifinali, dobbiamo creare i presupposti per fare bene. In questi momenti, più che mai, serve calma e serenità, per portare la nave in porto. La risposta è si. I ragazzi anche stasera hanno messo tutto. Poi si poteva far meglio in alcune situazioni, poi lo vedremo. Non hanno nulla di rimproverarsi».

«C’è più pressione. In queste partite, quando sei alla Juve, non le avevamo giocate con tutta questa pressione. Prossima volta faremo meglio, ma ai ragazzi non ho niente da rimproverare».«In questi momenti, che non ci dovrebbero essere, serve la soluzione. Dobbiamo stare calmi e sereni, continuare a lavorare, concentrarsi su cosa fare senza pensare a cosa è stato fatto. Nel calcio c’è la possibilità di invertire il momento. In campionato abbiamo dei punti di vantaggio sulla quinta. Sapevamo che dovevamo lottare fino alla fine per entrare nei primi quattro posti».

