Conceiçao, follia durante un torneo giovanile: denunciato. L’allenatore del Porto ha aggredito quattro persone

Come riportato dal quotidiano spagnolo El Desmarque, Sergio Conceiçao è stato denunciato per aggressione in seguito ad una lite durante la finale di un torneo giovanile. L’ultimo atto della Ganaforte Cup, che ha visto sfidarsi Porto e Siviglia, è stata caratterizzata da una follia dell’ex giocatore della Lazio.

Quest’ultimo ha prima inveito prepotentemente contro l’arbitro, cercando anche di invadere il campo. Poi ha scatenato una rissa che ha coinvolto alcuni agenti della Guardia Civil e Manuel Barroso, sindaco di Cartaya.