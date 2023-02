Compleanno Mihajlovic, il ricordo del Milan sui social – FOTO

Compleanno Mihajlovic, il club rossonero non dimentica l’ex allenatore serbo e in occasione del suo compleanno gli dedica un post sui social

Un grande campione non verrà mai dimenticato, e questo è il caso di Sinisa Mihajlovic il quale a distanza di due mesi dalla sua morte non viene dimenticato dai tifosi e appassionati di calcio. Il Milan in occasione del compleanno dell’ex tecnico serbo pubblica un post sui social molto toccante