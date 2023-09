Compleanno Caicedo, arrivano gli auguri della Lazio. Giorno speciale per l’ex attaccante biancoceleste

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio celebra l’ex attaccante biancoceleste Felipe Caicedo che oggi compie 35 anni.

GLI AUGURI DEL CLUB– «Un giorno speciale. Compie oggi 35 anni Felipe Caicedo, quattro con la maglia della Lazio. Arrivato nel 2017, l`attaccante ecuadoriano ha lasciato il club nel 2021. In maglia biancoceleste, ha collezionato 139 presenze e 33 gol, conquistando 2 Coppe Italia ed altrettante Supercoppe italiane. Famoso per i suoi gol in extremis, per info chiedere a Cagliari e Torino, grazie ai quali è nata la zona Caicedo».