Amarildo Souza do Amaral compie 61 anni: l’ex attaccante della Lazio festeggia il suo compleanno

L’ex centravanti brasiliano della Lazio Amarildo celebra i suoi 61 anni: un ricordo speciale della stagione 1989/90 in biancoceleste

61 candeline per Amarildo Souza do Amaral, ex attaccante brasiliano che ha lasciato un segno nella storia della Lazio a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. Nato il 2 ottobre 1964 a Campinas, in Brasile, Amarildo è stato un centravanti rapido e tecnico, capace di abbinare fiuto del gol e grande generosità in campo. Oggi celebra il suo 61° compleanno, occasione speciale per ricordare la sua carriera e il suo passaggio in Serie A.

Amarildo approdò alla S.S. Lazio nella stagione 1989/90, in un periodo di transizione per il club biancoceleste, allora guidato dall’allenatore Giuseppe Materazzi, tecnico noto per la sua grinta e per la capacità di valorizzare giovani talenti. Con la maglia della Lazio, l’attaccante brasiliano collezionò 29 presenze e 8 reti in campionato, a cui si aggiungono 2 presenze e 1 gol in Coppa Italia. Numeri che testimoniano il suo contributo importante in una squadra che stava cercando di consolidarsi nella massima serie dopo anni difficili.

Prima di arrivare in Italia, Amarildo aveva già maturato esperienza in patria, distinguendosi per la sua velocità e per la capacità di attaccare la profondità. In un’epoca in cui il campionato italiano era considerato il più competitivo al mondo, il suo arrivo a Roma rappresentò un’occasione significativa sia per lui che per la Lazio, desiderosa di arricchire il proprio reparto offensivo con un giocatore dal profilo internazionale.

