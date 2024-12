Como-Roma, al Sinigaglia un tifoso lombardo scatena il derby della capitale sui social durante il match – FOTO

Como-Roma, durante la partita del Sinigaglia a non passare inosservato è un tifoso lombardo il quale scatena il derby capitolino sui social

La domenica di serie A volge al termine, e si concluderà definitivamente con la partita attualmente in corso al Meazza tra Milan e Genoa. Alle 18 è andata in scena Como-Roma, e a non passare inosservato durante il match è stato un curioso dettaglio che ha fatto scatenare il derby capitolino sui social. Un tifoso lombardo infatti, è stato immortalato con un piccolo lenzuolino con lo stemma della Lazio, e la foto è diventata già virale sui social