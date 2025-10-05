 Como Lazio Women, le formazioni ufficiali per la sfida di Serie A Women
Como Lazio Women, le formazioni ufficiali per la sfida di Serie A Women

Como Lazio Women, le formazioni ufficiali per la sfida di Serie A Women

2 ore ago

Como Lazio Women, ecco le formazioni ufficiali per la sfida di Serie A Women che si giocherà alle 12:30. Le scelte dei due allenatori

Como e Lazio Women si affrontano nella gara inaugurale della Serie A Femminile: fischio d’inizio fissato per le 12:30. Ecco le formazioni ufficiali della sfida di Serie A:

COMO WOMEN (4-3-3): Gilardi; Bergersen, Sagen, Howard, Szabó; Petzelberger, Vaitukaityte, Madsen; Kramzar, Nischler, Lehmann. A disp.: Schroffenegger, Ruma, Marcussen, Chidiac, Cecotti, Bernardi, Pavan, Picchi. All.: Stefano Sottili

LAZIO (4-3-3): Durante; Castiello, Mesjasz, D’Auria, Oliviero; Vernis, Benoit, Simonetti; Le Bihan, Piemonte, Monnecchi. A disp.: Karresmaa, Martin, Ashworth-Clifford, Mancini, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia

