Como Lazio, domani apre la vendita dei biglietti: informazioni e costi

Como Lazio, domani alle ore 12:00 parte la vendita dei tagliandi per il settore ospiti dello Stadio Sinigaglia

Per Como Lazio, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A, in programma giovedì 31 ottobre, sta per partire la vendita dei tagliandi del settore ospiti.

Questo il comunicato del club:

“La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di domani, venerdi 25 ottobre, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Como-Lazio di giovedi 31 ottobre delle ore 20:45, presso lo Stadio ” G. Sinigaglia” di Como.

Queste le modalità di vendita:

– capienza del Settore Ospiti: 700 posti;

– prezzo del tagliando: 30 € più commissioni“