Como Lazio, pronto l’esordio da titolare per questo giocatore: Sarri non ha dubbi

Como Lazio si avvicina ed è pronto l’esordio da titolare per questo giocatore dei capitolini, Sarri non ha dubbi, ecco di chi si tratta

Como Lazio si avvicina e sta per arrivare il momento di Oliver Provstgaard. L’espulsione di Alessio Romagnoli nell’ultima giornata dello scorso campionato contro il Lecce, che gli è costata due turni di squalifica, ha infatti creato l’opportunità per il centrale danese di esordire da titolare nella nuova Serie A, con il match contro il Como.

Un’opportunità che a gennaio sembrava lontana. In quel periodo, il direttore sportivo Fabiani aveva sorpreso tutti con la chiusura dell’operazione con il Velje, anticipando la concorrenza del Pisa. L’arrivo anticipato a Roma, avvenuto lo scorso febbraio, si è rivelato fondamentale per la sua crescita. «Sono stati cinque mesi importanti – ha dichiarato ai canali ufficiali del club – ho fatto tanti allenamenti con i compagni, conosciuto la città e imparato l’italiano».

Anche se aveva già fatto brevi apparizioni in Serie A nella scorsa stagione, con 22 minuti contro l’Atalanta e 11 contro l’Empoli, le prime impressioni su Provstgaard erano state positive: personalità, solidità difensiva e buone qualità tecniche. Ad accorgersi di lui è stato prima Baroni, poi Sarri, che a Formello ha iniziato a lavorare per correggere i suoi difetti. «Ha grande dedizione al lavoro», ha affermato il tecnico. Anche Mario Gila ha elogiato il danese: «È fortissimo, ha la mentalità giusta, sempre concentrato e tosto».

Durante la preparazione estiva, Provstgaard ha spesso fatto coppia al centro della difesa con Gila, segnale chiaro in vista del debutto in campionato. Il percorso dello spagnolo, che è cresciuto molto sotto la guida di Sarri, potrebbe essere un esempio per il danese. Provstgaard si dice pronto: «Mi sento bene, ho giocato parecchi minuti nelle amichevoli e sto bene fisicamente. Voglio giocare con personalità e determinazione. In Italia il calcio è molto fisico e sono pronto ad affrontarlo». Il suo debutto ufficiale da titolare arriverà quindi in Como Lazio, dando il via alla sua vera avventura in biancoceleste. Dopo le brevi apparizioni della passata stagione, è finalmente il momento per Provstgaard di mostrare tutto il suo potenziale sul campo.