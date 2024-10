Como Lazio, il prof. Capua: «Ecco perchè Zaccagni va tenuto a riposo; le assenze non mi preoccupano»

Le parole del professor Pino Capua, medico dello sport, sulle condizioni di Mattia Zaccagni in vista di Como Lazio

Intervistato da RadioSei, il professor Pino Capua, medico dello sport, ha parlato della condizione di forma dei calciatori della Lazio in vista della prossima sfida di campionato contro il Como.

LE PAROLE – «Il Como mi sorprende, non lo conosco bene e questo è preoccupante. Ha una società importante ed una struttura anche tecnica con Fabregas che è stato un grande campione. Sono curioso di capire se Baroni userà lo stesso metro di coppa nella scelta della formazione. Se dovesse giocare Tavares vorrebbe dire la gestione sarà diversa rispetto alle altre gare infrasettimali. La cosa che noto è che lui sa gestire benissimo queste situazioni. Mi dispiace per Zaccagni, deve essere tenuto a riposo perché ha avuto una brutta influenza intestinale. Noslin ha saputo interpretare molto bene il ruolo, le assenze ora non preoccupano».