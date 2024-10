Como-Lazio, i precedenti della sfida del Sinigaglia

Como Lazio, alla vigilia della partita con la squadra di Fabregas ripercorriamo tutti i match del Sinigaglia

Finalmente ci siamo, neanche il tempo di archiviare la partita vinta con il Genoa che la Lazio giovedì sera è già in campo e l’avversario sarà il Como di Fabregas. Giovedì al Sinigaglia andrà in scena il 28°incrocio tra le due compagini, partita che torna in serie A dopo 21 anni visto che l’ultimo incrocio è relativo alla stagione 2002/2003.

Il bilancio tra le due formazioni è il seguente ossia: 13 vittorie Lazio, 5 pari e 9 vittorie per il Como