Como Lazio, due assenze per i lombardi: le ultime

Cesc Fabregas al lavoro per Como Lazio e il tecnico lariano sta ragionando anche sull’11 da schierare contro Baroni.

Come riportato da La Provincia, Sergi Roberto è in dubbio per la sfida: infortunatosi venerdì sera contro il Torino, una ricaduta dell’infortunio già subito con il Parma. Oltre a lui possibile assente anche van der Brempt, che non era sceso in campo neanche contro il Torino.