Il Como AMBIZIOSO sul mercato: nel mirino un ex Lazio

Il Como è scatenato sul calciomercato: Cesc Fabregas ha individuato nell’ex Lazio il rinforzo giusto per la prossima stagione

Il Como sta lavorando molto sul calciomercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione e, come riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo obiettivo dei lariani è Luka Romero.

L’ex Lazio adesso in forza al Milan è il nuovo obiettivo della squadra di Fabregas, che però se la dovrà vedere con la concorrenza di numerose squadre spagnole.