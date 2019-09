Comanda il Tifoso, top&flop di Lazio-Genoa: Milinkovic batte la concorrenza, è lui il Re della partita!

Comanda il Tifoso / Ecco i risultati del sondaggio sul migliore ed il peggior biancoceleste in campo di Lazio-Genoa

Lazio-Genoa / Una Lazio ancora con l’amaro in bocca dopo la sconfitta di mercoledì contro l’Inter, riesce a vincere in maniera più che convincente con il Genoa all’Olimpico. Al termine del match, come accade ormai di consueto, è stato aperto un sondaggio sulla pagina Facebook di LazioNews24 sul migliore in campo. Nonostante siano stati inseriti tre veri ‘top player’, i tifosi non hanno avuto dubbi ed hanno deciso di dare il titolo di ‘man of the match’ al ‘Sergente’ Milinkovic. Il serbo ha aperto le marcature dei biancocelesti al 6′, e si è reso protagonista dell’assist vincente all’indirizzo di Felipe Caicedo al 60′. Nulla hanno potuto Immobile, tornato in gol al 78′, e Luis Alberto che, con l’assist di ieri per Radu, ha raggiunto il primo posto in classifica insieme e Pellegrini e Duncan.

FLOP – A proposito del peggiore, non è stato aperto alcun sondaggio, visto il risultato e la performance della squadra di Inzaghi. Per ora sono stati tutti promossi. La stagione, però, corre, ed è già vicino l’impegno in Europa League contro il Rennes, due giorni prima rispetto alla trasferta di Bologna, con la quale si chiuderà il primo tour de force dell’annata.