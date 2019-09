Classifica assist Serie A 2019/2020: Luis Alberto raggiunge Pellegrini e Duncan

Luis Alberto ha raggiunto Pellegrini e Duncan al primo posto della classifica relativa agli assist-man della Serie A

Ieri la Lazio è riuscita ad ottenere tre punti nel match giocato all’Olimpico contro il Genoa. A decidere la partita non solo i quattro gol rifilati da Milinkovic, Radu, Immobile e Caicedo, ma anche una superba prestazione di Luis Alberto. Al 36′ lo spagnolo è riuscito anche a bucare la porta difesa dall’estremo difensore rossoblù, ma la sua rete è stata annullata dall’arbitro Pairetto poiché l’azione era viziata da un fallo di Milinkovic. ‘El Mago’ non si è disperato e, alla prima occasione, ha messo il suo zampino sul risultato della partita, mandando in gol Radu. Il passaggio vincente per il compagno di squadra gli ha ‘regalato’ il primo posto nella classifica relativa agli assist della Serie A: il nostro Luis Alberto ha raggiunto Pellegrini e Duncan, anche loro a quota quattro.