Colpani Lazio, l’ex obiettivo biancoceleste è ad un PASSO da quel club di serie A: TUTTI I DETTAGLI sulle cifre

Colpani Lazio, l’ex obiettivo biancoceleste è ad un passo da un club di serie A anch’esso sulle sue tracce: i dettagli

Il futuro di Andrea Colpani sarà ancora in serie A, ma non alla Lazio bensì alla Fiorentina. A riportare la notizia di mercato ci pensa la Repubblica, spiegando che l’ex obiettivo biancoceleste ritroverà il suo ex allenatore al Monza Palladino, ora diventato il nuovo tecnico dei toscani.

Il quotidiano aggiunge riguardo che la formula è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, anche se resta da capire de l’opzione sarà legata a determinate condizioni.