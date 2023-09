Colombo da 5,5 ma Gazzetta sicura: «Giusto annullare il gol di Guendouzi». La moviola della rosa dopo Napoli Lazio

L’arbitro Colombo non supera il 5,5 in Napoli Lazio ma secondo La Gazzetta dello Sport gli episodi principali sono stati gestiti bene dal direttore di gara

LA MOVIOLA – Primo tempo. L’arbitro Colombo ammonisce Zaccagni per proteste dopo un tackle di Di Lorenzo -ma l’intervento del difensore non è pulitissimo – ammonisce Garcia, inquieto. Nella ripresa entrata molto al limite di Cataldi su Di Lorenzo in area Lazio, però un fuorigioco dello stesso Di Lorenzo all’origine dell’azione toglie Colombo da ogni imbarazzo: niente rigore: Al 22’ il primo dei due gol annullati alla Lazio: Guendouzi, in un contropiede a campo aperto, lancia Zaccagni nello spazio e l’ala sinistra segna, ma la Var certifica un fuorigioco di ginoccho. Poi l’episodio clou, la rete negata a Guendouzi. Decisione spiegabile: poco prima, su un tocco di Luis Alberto per Zaccagni, Di Lorenzo è costretto a un intervento difensivo su Zaccagni in furoigioco attivo, perché partecipe dell’azione.