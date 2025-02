Corsa Champions, l’ex Bologna Colomba fiducioso: «Tante frenate, la Lazio a Venezia…»

Condividi via email

Corsa Champions, L’ex Bologna Colombo ha commentato la sconfitta dei rossoblù contro il Parma nel precedente turno di campionato

L’ex allenatore e calciatore del Bologna, Franco Colomba, ha analizzato ai microfoni de Il Resto del Carlino, quella che è stata la sconfitta dei rossoblù contro il Parma, soffermandosi anche su quella che è la lotta per la qualificazione in Champions, che vede in corsa anche Juve, Milan, Lazio e Fiorentina.

SULLA LOTTA CHAMPIONS – «Là davanti frenano tutte: vedi il Milan che si è suicidato col Torino, la Lazio che non è riuscita a battere il Venezia, la Fiorentina piegata dal Verona. E ancora più su perfino il Napoli è caduto col Como».