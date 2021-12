Collovati: «Nell'Inter Inzaghi valorizza tutti. Alla Lazio...»

L’ex campione del mondo, Fabio Collovati, ha commentato questa prima parte di campionato soffermandosi sul lavoro di Inzaghi

La redazione di Juventusnews24.com ha intervistato in esclusiva Fulvio Collovati per analizzare il momento dei bianconeri di Allegri e la situazione in campionato con l’Inter che tenta la fuga scudetto. L’ex campione del mondo – ed attuale opinionista TV – si è soffermato anche sul lavoro di Simone Inzaghi:

INZAGHI – «Mi aspettavo un impatto subito così importante di Inzaghi, chi lo sottovalutava commetteva un errore. Ha fatto bene alla Lazio, ero sicuro che anche all’Inter avrebbe fatto ottime cose. Non capisco perché dovesse fare male, forse per le premesse senza Lukaku e Hakimi… Ha dato subito un’organizzazione e il suo marchio alla squadra, valorizzando tanti giocatori. Con Conte si giocava in 15, mentre con Inzaghi in 25 perché valorizza tutti».