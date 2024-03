Codignoni (Radio Rai): «Immobile? Non so se andrà agli Europei, la sua è stata...»

Codignoni, il giornalista si esprime sulla Nazionale a poche ore dalla gara con il Venezuela e si sofferma su Immobile

IMMOBILE – Si sa che in questo momento Immobile non sta vivendo un momento positivo, sia dentro sia fuori dal campo. Per lui è stata una stagione deludente. Non so se lo porterà all’Europeo ma di sicuro non sarà lui la figura centrale

NAZIONALE – Il risultato non è fondamentale per l’esito della spedizione azzurra quindi mi sembra giusto sperimentare. Le occasioni non saranno tante quindi è importante cominciare da subito a fare esperimenti. Giusto schierare la difesa a tre stasera e a trovare nuove possibilità davanti. Stasera conta più imparare che vincere