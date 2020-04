Serie A, il Codacons apre la battaglia per il rimborso degli abbonamenti

Il Codacons decide di difendere milioni di tifosi danneggiati per il rimborso degli abbonamenti e minaccia una class-action

La Serie A con molta probabilità ripartirà ma lo farà senza tifosi. Le porte chiuse porteranno un danno economico non indifferente alle società.

I club dovranno lottare anche contro la minaccia del Codacons e la maxi class-action: secondo il Corriere dello Sport, l’associazione vorrebbe difendere i diritti dei consumatori che non potranno usufruire dell’abbonamento sottoscritto in precedenza. Molte squadre però non prevedono alcun rimborso e quindi sarà scontro tra le parti.