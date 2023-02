La designazione arbitrale per la gara di ritorno dei play-off di Conference League ha assegnato la gara Cluj-Lazio al tedesco Zwayer

Il direttore di gara nativo di Berlino ha arbitrato la Lazio in una sola occasione, nella gara di andata dei Sedicesimi di finale di Europa League 2013/2014, nella sconfitta in casa per 0-1 contro il Ludogorets.

Primo precedente assoluto invece con il CFR Cluj.