Lotito a Formello, nessun discorso alla squadra: il motivo è chiaro

Claudio Lotito ha fatto visita ieri alla squadra a Formello: nessun rimprovero del presidente dopo la sconfitta col Torino

Come riferito dal Corriere dello Sport, Lotito domenica è transitato al centro sportivo di Formello, non solo per seguire la Lazio Women. Si è confrontato con Sarri, ma non ha parlato alla squadra.

Linea soft, nessun rimprovero. Era dispiaciuto per il ko, poco convinto della direzione arbitrale, penalizzante per la Lazio, ma deciso ad allontanare ogni retropensiero. Ora le giustificazioni non servono, anzi rischiano di rivelarsi un boomerang. La testa ora è solo sull’Inter.