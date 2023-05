Lazio, perché Lotito tiene a blindare il secondo posto

Claudio Lotito vuole la Champions League attraverso il secondo posto: il presidente ambisce ai ricavi della prossima Supercoppa Italiana

La Lazio si trova a un passo dal traguardo Champions League. Come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito chiederà di inseguire e difendere il secondo posto per garantirsi l’accesso alla Final Four di Supercoppa in Arabia Saudita (gennaio 2024).

Altre quattro partite dopo il Milan: Lecce e Cremonese in casa, Udinese ed Empoli fuori. Serve un altro sforzo, ma la Champions è vicinissima e non può sfuggire