Addio Tare, Lotito in silenzio: le idee del patron per la successione del DS

In casa Lazio è apertissimo il tema legato alla sostituzione di Igli Tare: Lotito, in silenzio, ragiona su due diverse soluzioni

L’addio di Tare in casa Lazio ha lasciato un vuoto che al momento non sembra preoccupare più di tanto Claudio Lotito. Come riportato dal Corriere dello Sport, il patron non ha ancora commentato la notizia ma il suo è un silenzio attivo, non passivo.

Sul tavolo ci sono due diverse opzioni: la promozione di Fabbiani, oggi direttore della Lazio Primavera e della Lazio Women, oppure la creazione di uno staff allargato composto dallo stesso Fabbiani e da Calveri; la soluzione esterna che porta ad Accardi, sotto contratto con l’Empoli, o a qualche nome attualmente svincolato e non ancora uscito. In attesa di sciogliere le riserve il presidente lavorerà a stretto contatto con Sarri in questa prima fase del mercato.