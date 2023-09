Claudio Lotito, presidente della Lazio, è tornato a parlare del rinnovo di Felipe Anderson: il patron chiaro sul futuro del brasiliano

Dalle colonne de Il Messaggero, Claudio Lotito ha parlato così del rinnovo di Felipe Anderson:

Felipe Anderson in scadenza di contratto? La Lazio non vuole mandarcelo, è una stupidaggine. Per me è un figlio