Classifica marcatori, Immobile sempre più giù. Lukaku insegue Ronaldo

Ronaldo comanda la classifica marcatori con 24 centri, più indietro Lukaku con 20. Immobile viene raggiunto da Lautaro e Insigne

La lotta per la palma di miglior marcatore della Serie A continua, e sembra una corsa a due tra Lukaku e Ronaldo. Il portoghese comanda con 24 centri, il belga insegue a 20. Alle loro spalle, sul gradino più basso del podio, Muriel insidia l’attaccante dell’Inter con 18 gol.

Subito sotto, Ibrahimovic è fermo a 15, raggiunto da Simy, che allo stesso tempo scavalca Immobile ancora fermo a 14. Il biancoceleste non segna in campionato dal 7 febbraio contro il Cagliari, ed è in profonda astinenza da gol. L’attaccante della Lazio è in compagnia di Lautaro e Insigne al sesto posto.

Per la Lazio, Caicedo raggiunge Luis Alberto a 8, Milinkovic è fermo a 6. A 2 ci sono Lazzari, Correa e Marusic. A un solo centro Muriqi e Andreas Pereira. Ecco la classifica completa redatta dalla Lega Serie A.

1) 24 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

2) 20 gol: R. Lukaku (Inter)

3) 18 gol: L. Muriel (Atalanta).

4) 15 gol: Z. Ibrahimovic (Milan), Simy (Crotone).

6) 14 gol: C. Immobile (Lazio), L. Insigne (Napoli), Lautaro Martinez (Inter).

9) 13 gol: Joao Pedro (Cagliari), D. Vlahovic (Fiorentina).

11) 11 gol: A. Belotti (Torino), D. Berardi (Sassuolo), F. Caputo (Sassuolo),D. Zapata (Atalanta).

15) 10 gol: M. Destro (Genoa), F. Quagliarella (Sampdoria), J. Veretout (Roma).

18) 9 gol: R. Gosens (Atalanta), F. Kessie (Milan), H. Lozano (Napoli), H. Mkhitaryan (Roma), M. Nzola (Spezia), R. Soriano (Bologna)

24) 8 gol: F. Caicedo (Lazio), Luis Alberto (Lazio), F. Chiesa (Juventus), D. Mertens (Napoli), J. Messias (Crotone), M. Politano (Napoli).

30) 7 gol: A. Barak (Verona), E. Dzeko (Roma), Morata (Juventus).

33) 6 gol: S. Milinkovic Savic (Lazio), M. Barrow (Bologna), Borja Mayoral (Roma), R. De Paul (Udinese), A. Hakimi (Inter), Hernani (Parma), J. Kucka (Parma), G. Simeone (Cagliari), P. Zielinski (Napoli).

42) 5 gol: A. Candreva (Sampdoria), G. Caprari (Benevento), G. Castrovilli (Fiorentina), F. Djuricic (Sassuolo), J. Ilicic (Atalanta), Keita (Sampdoria), R. Leao (Milan), L. Pellegrini (Roma), A. Rebic (Milan), A. Sanchez (Inter), M. Zaccagni (Verona), S. Zaza (Torino).

53) 4 gol: Bremer (Torino), F. Dimarco (Verona), Gervinho (Parma), A. Gomez (Atalanta), E. Gyasi (Spezia), T. Hernandez (Milan), J. Jankto (Sampdoria), S. Kurtic (Parma), G. Lapadula (Benevento), K. Lasagna (Udinese/Verona), G. Mancini (Roma), W. McKennie (Juventus), R. Orsolini (Bologna), V. Osimhen (Napoli), G. Pandev (Genoa), M. Pasalic (Atalanta), Pedro (Roma), R. Pereyra (Udinese), A. Petagna (Napoli), R. Piccoli (Spezia), A. Sanabria (Torino), G. Scamacca (Genoa), H.J. Traore (Sassuolo), D. Verde (Spezia)

71) 3 gol: J. Correa (Lazio),

97) 2 gol: M. Lazzari (Lazio), A. Marusic (Lazio).

152) 1 gol: V. Muriqi (Lazio), Andreas Pereira (Lazio).